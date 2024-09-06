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Salıpazarı'da Tıbbi Aromatik Bitkilerin Üretimi İçin Eğitim Programı Gerçekleştirildi

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Salıpazarı ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından finanse edilen bir eğitim programı düzenlendi. Programda, tıbbi aromatik bitkilerin sürdürülebilir şekilde üretilmesi, ticari değere dönüştürülmesi ve kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Salep üreticileri ve ilçe yöneticileri de programa katılarak bilgi paylaşımında bulundu.

Salıpazarı ilçesinde, "Tıbbi aromatik bitkilerin bilinçli şekilde sürdürülebilir olarak üretilmesi" eğitim programı gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından finanse edilen, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğinin (YEG) uygulama planında bulunan, Salıpazarı Belediyesinin desteklediği eğitim, özel bir işletmede yapıldı.

Eğitimde Samsun Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisi Hicran Çıkışkanca, salep bitkisinin ticari olarak üretilip ekonomik değere dönüştürülmesi, üretim ve kullanım alanları, üretim kapasitesi gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Salep üreticisi Murat Kayacı salepin ekimi, hasadı ve ekim alanlarına göre yıllık getirisi konularında bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ise salep bitkisinin yasal mevzuatı ile ilgili sorulara cevap verdi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, katılımcılara teşekkür ederek, "Salıpazarı'nın menfaatleri doğrultusunda özellikle kadınlarımızın üretime ve istihdama kazandırılması için her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Güncel Tarım

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