Salihli ve Turgutlu'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Salihli'de Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Salihli Belediyesi ve şehit aileleri ile gazi dernekleri tarafından çelenkler sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yapılan konuşmanın ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Turgutlu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Büşra Şentürk, birer konuşma yaptı.

Programın ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
