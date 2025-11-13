Salihli'de Trafik Güvenliği İçin Yeni Düzenlemeler Anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğine yönelik yeni düzenlemeleri vatandaşlara anlattı.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde özellikle motosiklet, bisiklet ve traktör sürücülerine yönelik yeni zorunluluklar hakkında bilgilendirme yaptı.

Bu ay yürürlüğe giren yönetmelikteki değişiklikleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını belirterek, uygulamadaki amacın idari para cezası yazmak değil, can kayıplarının önlenmesi olduğunu vurguladı.