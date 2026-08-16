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Açılır tavanda yolculuk cezası: 4 bin 500 lira

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin açılır tavanına çıkan yolcu, sosyal medyada paylaşılınca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 4 bin 500 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntüler üzerine sürücüye 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bir otomobildeki yolcunun açılır tavan üzerinde seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 64 EU 340 plakalı otomobilin sürücüsünün M.E.C. (20) olduğunu tespit etti.

M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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