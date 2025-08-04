Salihli'de Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobildeki 63 yaşındaki İbrahim Gümüşay hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Gümüşay, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Gümüşay (63) idaresindeki 35 VCP 57 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolu Alaşehir Çayı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüşay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.