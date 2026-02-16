Manisa'da şiddetli rüzgar; minarenin külahı uçtu, 100'den fazla ağaç devrildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde 100'den fazla ağaç devrildi; birçok araç hasar gördü. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir caminin minaresine ait külah, cami bahçesine uçtu.

Salihli'de akşam saatlerinde hızını artıran şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camii'nin minaresinin külahı, metrelerce yükseklikten uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle ölen ve yaralanan olmazken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

'ALLAH BİZİ KORUDU'

Yaşanan olayın ardından gazetecilere konuşan cami imam hatibi Abdulbaki Demir, "Yatsı namazından sonra cemaat dağılmıştı. Ses sistemiyle ilgili ustalar vardı camide. Onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarı çıktım, kapıyı kilitledim. Önüme minarenin külahı düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi korudu" dedi.

İLÇEDE 100'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde 100'den fazla ağacın devrildi, bazı everin çatıları uçtu. Ağaçların altında kalan çok sayıda araç hasar gördü. Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan çam ağaçlarının demir yolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat üzerinde seferler bir süre durduruldu. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlardaki sıvalar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde yapılan ihbarlar nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.