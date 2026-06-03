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Manisa'da çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı, kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde E.C.Ç, henüz bilinmeyen nedenle elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği N.K, S.Ç, B.Ç, F.Ç. ve S.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
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