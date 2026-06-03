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TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un liglerde 2025/26 sezonunun tescil edilmemesi için yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

  • Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig sonuçlarının tescil edilmemesi yönündeki itirazını reddetti.
  • Kurul, TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararının hukuka, usule ve talimatlara uygun olduğuna oybirliğiyle karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeriden Tahkim Kurulu kararları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Kayserispor'un liglerde 2025/26 sezonunun tescil edilmesine yaptığı itiraz hakkında alınan karara yer verildi.

KAYSERİSPOR'UN İTİRAZI İNCELENDİ

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

''LİG TESCİL EDİLMESİN'' İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un başvurusunu redderken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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