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Salihli'de Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Salihli'de Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan E.C.Ç., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş ederek 5 kişiyi yaralayan E.C.Ç., tutuklandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. E.C.Ç.'nin, henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması sonucu vücuduna saçmalar isabet eden N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan E.C.Ç.'yi suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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