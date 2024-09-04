Salihli'de Müdür Yardımcısı Okul Sıralarını Tamir Etti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 50. Yıl Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Aslan, okulların açılmasına kısa bir süre kala eski velilerinden marangoz Necmettin Umut'un (73) yardımıyla sıraları tamir ederek kullanıma hazır hale getirdi.

Salihli ilçesinde 50. Yıl Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Hatice Aslan, okulların açılmasına kısa bir süre kala, masaları, sandalyeleri tamir ederek kullanıma hazır hale getirdi. Tamirat ve tadilat için gerekli olan bütçeyi, kullanılamayacak durumda olan kitap ve defterleri geri dönüşümden elde ettiği gelirle oluşturan Aslan'ın en büyük destekçisi ise okulun eski velilerinden emekli marangoz Necmettin Umut oldu. 50. yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hatice Aslan, "Okulumuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu hazırlıklara yaklaşık 1 ay önce başlamıştık. Okulda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında yine okulumuzun eski velilerinden marangoz Necmettin Umut ile birlikte yıpranan öğrenci sıralarını tamamen yeniledik. Bununla birlikte kırılan sandalyeleri yeniden tamir ederek, boyama işlemini gerçekleştirdik. Ayrıca eskiyen perdeleri de değerlendirerek masa örtüsü haline getirdik. Okulumuzda atıl durumda olan 20 civarında da sıramız vardı. Birçoğunun metal kısımlarında kırılmalar olduğu için kullanılamıyordu. Kırılan bu bölümleri önce kaynak yaptırdık. Ardından yeniledik ve kullanıma hazır hale getirdik. Yine yetersiz durumda olan öğretmen sandalyelerini de atıl durumda olan sandalyeleri yenileyerek tamamladık" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN GELİRLE YAPILDI

Aslan, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yenilediğimiz tüm eşyalar için çok sayıda malzeme alındı. Bu malzemeler için de bir gelir olması gerekiyordu. Bu kapsamda okulumuzun öğrencilerinin kullanmış olduğu kitap ve defterleri yıl sonunda geri dönüşüm için toplamıştık. Bu kitap ve defterleri geri dönüşüme göndererek bir bütçe oluşturduk. Bu bütçe ile tamirat ve tadilat için gerekli olan tüm malzemeleri temin ettik. Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biz de çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.