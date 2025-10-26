Salihli'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Eve yapılan baskında 320 gram esrar ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.K. (61) gözaltına alındı.