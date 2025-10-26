Haberler

Salihli'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Salihli'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 320 gram esrar ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi. 61 yaşındaki şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Eve yapılan baskında 320 gram esrar ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.K. (61) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.