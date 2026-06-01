Salihli'de asma tavan çöken evdeki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin asma tavanının çökmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Barış Mahallesi'ndeki bir evin asma tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olay esnasında evde bulunan M.B. (44), eşi S.B. (38) ile 1 yaşındaki çocukları Y.C.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Onay Ozan