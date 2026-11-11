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Salihli'de 138 öğrencili okulun zeytinliğinde öğrenciler hasat yaptı

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Salihli'de 138 öğrencili okulun zeytinliğinde öğrenciler hasat yaptı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda öğrenciler, Toprağı İşleyen Okullar Projesi kapsamında okul zeytinliğinde hasat yaptı. Hasattan elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve okulun ihtiyaçlarına aktarılacak.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda öğrenciler, 'Toprağı İşleyen Okullar Projesi' kapsamında okula ait zeytinlikte hasat yaptı. Gönüllü öğrencilerin katıldığı hasattan elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ve okulun ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Okul Müdürü Yakup Ateş, "Öğrencilerimiz burada çalışıyor, uğraşıyor. Tüketmeyi değil, üretmeyi öğreniyorlar" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesi, Adala Mahallesi'ndeki 138 öğrencili Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda, 'Toprağı İşleyen Okullar Projesi' kapsamında zeytin hasadı gerçekleştirildi. Okul bahçesinde toplanan gönüllü öğrenciler, merdiven kullanarak ve ağaçlara çıkarak zeytin topladı. Öğrenciler, dallardan topladıkları zeytinleri kasalara doldurdu. Toplanan zeytinlerin sıktırılacağı, elde edilecek yağın ise satılarak gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak ve okulun ihtiyaçlarını karşılamak için harcanacağı bildirildi.

'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYORUZ'

Hasada katılan 8'inci sınıf öğrencisi Menderes Atabey (13), "Bugün arkadaşlarımla beraber okulumuza zeytin toplamaya geldik. Hem güçlü bağlar kurmak hem de onlarla güzel aktiviteler yapıp, güzel anılar biriktirmek benim için çok önemli. O nedenle gönüllü olarak hasat etkinliğine katıldım.

Öğretmenimiz Yakup Ateş'in çok güzel bir projesi kapsamında biz de toprağımızı işliyoruz. Sadece akademik olarak değil, tarımsal işlerle de uğraşıyoruz. Böyle güzel bir projeye adım attık. Arkadaşlarımızla beraber güzel işler başarıyoruz" dedi.

'TÜKETMEYİ DEĞİL, ÜRETMEYİ ÖĞRENİYORLAR'

Okul Müdürü Yakup Ateş ise 'Toprağı İşleyen Okullar Projesi' ile öğrencilere sadece akademik başarı hedefiyle değil, onların kendilerini geliştirmesi amacıyla Maarif Modeli'ne uygun bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz burada çalışıyor, uğraşıyor. Tüketmeyi değil, üretmeyi öğreniyorlar. Aynı zamanda sosyal medyada geçirecekleri zamanlarını burada eğlenerek, arkadaşlarıyla kaynaşarak değerlendiriyorlar. Bizim hedefimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize en güzel şekilde rehber olabilmek ve onları en iyi şekilde yetiştirebilmek. Biz de bu projeyi okulumuzda uygulayarak amacına ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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