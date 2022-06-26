Salihli'de 105 dönüm orman zarar gördü MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 105 dönüm orman zarar gördü. MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 105 dönüm orman zarar gördü. Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yayılan dumanı fark eden mahalle sakinleriinin ihbar üzerine 3 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri ile havadan ve karadan yangın müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 105 dönüm orman ve otluğun zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel Salihli Manisa Güncel Haberler

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