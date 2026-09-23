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Salfit'te İsrail askerlerinin 13 yaşındaki çocuğu okul yolunda darbettiği bildirildi

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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Salfit kentinde 13 yaşındaki Filistinli çocuğu okul yolunda darbettiği bildirildi. Annesi, çocuğun eve korkudan titreyerek döndüğünü ve konuşamadığını anlattı; aynı beldede 12 yaşındaki kız çocuğu da askerlerce bir süre durduruldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentinde 13 yaşındaki Filistinli çocuğu okul yolunda darbettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Salfit kentine bağlı ez-Zaviye beldesine baskın düzenledikleri sırada okuldan dönen 2 çocuğa kötü davrandı.

Zaviye beldesindeki baskın sırasında okuldan dönen 13 yaşındaki Yusuf Tamır Şukayr isimli çocuk askerlerden korkarak bir elektrik direğinin arkasına saklandığı halde İsrail askerlerinden kurtulamadı.

İsrail askerleri, sırtındaki okul çantasıyla elektrik direğinin arkasında elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan Filistinli küçük çocuğa ulaşarak darbetti.

Filistinli çocuğun annesi Rima Şukayr, okuldan titreyerek dönen oğlu Yusuf'un durumunu şu sözlerle anlattı:

"Yusuf eve geldiğinde korkudan titriyordu ve konuşabilecek durumda değildi. Kucakladım ve bir süre onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra kendisinin okul yolunda İsrail ordusunun araçlarını gördüğünü ve onlardan uzaklaşarak gizlenmeye çalıştığını söyledi. Çocuk, okul çantasını taşıdığı halde İsrail askerleri tarafından darbedilmiş."

Filistinli küçük çocuğun İsrail askerlerinden korkarak elektrik direğinin arkasına gizlendiği anlari içeren fotoğraf karesi, sosyal medya mecralarında paylaşıldı.

Zehra Muhammed Şukayr isimli 12 yaşındaki Filistinli kız çocuğu da Zaviye beldesindeki okul yolunda İsrail askerleri tarafından bir süre durduruldu.

İsrail askerlerinin kendisini durdurduğunda çok korktuğunu anlatan Zehra, "Beni durdurdular ve yüzümü duvara çevirmemi istediler. Oradan geçen bir vatandaşa da aynısını yaptılar. Beni bir süre bu halde beklettikten sonra gitmeme izin verdiler." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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