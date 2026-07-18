Haberler

Görme yetisini kaybeden "Pamuk" kontak lens sayesinde iyileşecek

Görme yetisini kaybeden 'Pamuk' kontak lens sayesinde iyileşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta başka bir köpeğin saldırısı sonucu korneası yırtılan ve görme yetisini kaybeden 'Pamuk' isimli köpeğe, tedavi sürecini hızlandırmak amacıyla özel üretim kontak lens takıldı. Veteriner hekim, lensin korneayı iyileştirerek 2-4 hafta içinde belirgin düzelme sağlamasını beklediklerini belirtti.

Sivas'ta başka bir köpeğin saldırısı sonucu korneası yırtılan ve görme yetisini kaybeden "Pamuk" isimli köpeğin gözlerine tedavi sürecini hızlandırması amacıyla kontak lens takıldı.

Eralp Arslan'ın Pekinez ırkı "Pamuk" isimli köpeği, yaklaşık 2 ay önce sokakta başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

Korneasında oluşan yırtık nedeniyle görme yetisini kaybeden "Pamuk", sahibi tarafından veteriner hekim İrem Yıldırım Yıldız'a götürüldü.

Yaklaşık 2 aylık tedavi sürecinin ardından köpeğin gözlerine lens takılmasına karar verildi.

İstanbul'da bir firma tarafından özel olarak üretilen lenslerine kavuşan "Pamuk"un, bu sayede korneasındaki hasarın iyileşmesi ve tedavi sürecinin hızlanması bekleniyor.

Veteriner hekim İrem Yıldırım Yıldız, AA muhabirine, "Pamuk"un göz içi kanama şikayetiyle kliniğe getirildiğini söyledi.

Köpeğin gözü üzerinde çok derin yırtıklar ve kornea üzerinde derin hasarlar bulunduğunu belirten Yıldız, "Yaklaşık 2 aydır tedavimizi devam ettiriyoruz ve şu an yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yeni teknolojiden faydalanmak için güncel bir tedaviye geçiş yapıyoruz. Kontak bandaj lens uygulamasına geçiyoruz. Bu bilinenin aksine görme bozukluğunu gidermek için değil, gözün en dış tabakasındaki korneayı, saydam tabakayı iyileştirmek ve sürecimizi daha da ileriye taşımak adına uyguladığımız bir sistem." diye konuştu.

"2 ile 4 hafta arasında belirgin bir iyileşme görmek istiyoruz"

Yıldız, tek amaçlarının "Pamuk"un daha hızlı sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayarak, lensi kornea üzerine yerleştirdiklerini dile getirdi.

Uyguladıkları damlaların bu şekilde yüzeyde daha fazla kalacağını ve iyileşme sürecinin daha da ileriye taşınacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İyileşme süreci hayvanımızın türüyle, ırkıyla ve yaşıyla bağlantılı olarak değişiyor. Şu an için öngördüğümüz yaklaşık 2 ile 4 hafta arasında belirgin bir iyileşme görmek istiyoruz. Yaptığımız tedaviyi Türkiye'de uygulayan yerler var, ilk demek doğru olmaz. Teknoloji oldukça ilerledi. Artık birçok şey gelişti ve birçok uygulama yapılıyor. Güncel tedavi yöntemlerini biz de şehrimizde takip ediyoruz ve destekliyoruz. Tedavide kısa sürede dönüş almak için yeni bir teknoloji kullandık, bu teknolojiyle de sürecimizin daha da hızlanacağını, hem onun hayat konforu için hem de hasta sahibimiz için daha güzel ve profesyonel bir süreç olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch'ten Türkiye kararı

Fitch'ten Türkiye kararı
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu