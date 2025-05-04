Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından uğradığı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul İl Binası önünde konuşan Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Ancak törene saldırı gölgesi düştü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'den çıkarken bir şahsın saldırısına uğradı. Şahsın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Özel'e yapılan saldırıya tepki yağdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi yapılan saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul İl Binası önündeki partililere seslenen Özel, "Gün husumet, kin çıkarma günü değildir" dedi.

Özel ayrıca "Yaptığı bir saldırıyla muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir.

Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" diye konuştu.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE OLACAĞIZ"

Özel ayrıca açıklamalarında "Çarşamba günü akşam saat 20.30'da Ekrem Başkanımız 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız" ifadelerini de kullandı.

Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVEFA:

Parti lideri dediğin böyle olmalı. Yoksa kimin bekçisi kindar, dindar gençlik isteyenden bu memlekete hayır gelmedi, gelmez de.... Bravo Özgür başkan!!

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Haber YorumlarıMelih İnce:

özgür bey halka liderlik edin. yıkın ve yargılayın hepsini. siz yürüyün biz takip edelim!

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Haber YorumlarıMevlüt:

Sen her türlü husumeti güt milleti sokağa dök delinin bir tane tokatını tutuklandım diye yaygara yap

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Haber YorumlarıShef :

Millet ! Kendinize gelin. Fakir bir vekil bulamazsanız, parti gözetmeksizin hepsi zenginleri seçer, millet de birbirini yer durur. Depremde veya bir durum başınızda geldiğinde size koşan komşunuzdur, siyasiler değil. tabi ki ülkemizin geleceği için en iyi adayı ve partiyi seçeceğiz ama hiç bir zaman KRALDAN ÇOK KRALCI OLMAYACAĞIZ. Unutmayın ki aramızda kötü niyetli hatta hain diyebileceğimiz bir sürü kişi var, bu yüzden oyuna gelmeyelim lütfen.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Kendileri attirmistir o yumruğu. amaç mağdur edebiyatı oynayıp oy devşirmek.. her yerde gozlük takan Özgür efendi ne hikmetse gözlüksüz... koruma ordusu ortada yok. güzel plan...

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Haber Yorumlarıdelidolu :

Müebbet hapis cezası alan bir katili şartlı tahliye etmek nedir ? Adaletiniz batsın.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Tamam Gazi oldun sanki PKK ile çarpmıştın

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Saldırıyı yapan Zafer partili çıktı Çok karanlık geçmişi olan birisi malum Zafer partisi İsrail destekli bir parti operasyonlara başladılar

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Haber YorumlarıR I:

Yıldızı sönmüş Özgür'ün sahte kahraman olmak için danışıklı dövüş adlı tiyatrosu için tutulan yaşlı amca bu kurgunun ne kadar basit olduğunu açığa çıkarır. Buna İzzet Yıldızhan senaryosu da diyebiliriz. Bu yolu o daha gerçekçi yaptırmıştı.

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Haber YorumlarıD:

Vefa kişisini her haberin altına her ne zaman baksam yorumunu görüyorum. Acaba bir işi yok mu. Burdan da maaş gelmez ki.

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