TIR'dan inip, bıçakla otomobile saldırdılar
Adana'da TIR sürücüsüyle tartışarak otomobile bıçakla saldıran M.Z. ve babası N.Z.'ye toplamda 363 bin TL ceza kesildi. N.Z.'nin ehliyetine 2 ay el konuldu ve TIR 2 ay trafikten men edildi.
SALDIRGANLARA 363 BİN LİRA CEZA
Adana'nın Seyhan ilçesinde TIR'dan inerek trafikte sürücüsüyle tartıştıkları otomobile bıçakla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.Z. ve babası N.Z.'ye toplamda 363 bin TL para cezası kesildi. Şoför N.Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, TIR da 2 ay trafikten menedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
