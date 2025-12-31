Burdur'daki Salda Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde ilk kar yağdı.

Kent merkezine 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Tınaztepe mevkisindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, kar kalınlığı 30-40 santimetreye ulaştığında pistlerin kayak sporcularının ve ziyaretçilerin hizmetine açılacağını söyledi.

Kara, tüm tatilcileri ve kayakseverleri beklediklerini ifade etti.