Salda'da uzay çadırından gökyüzüne sanal yolculuk

Yeşilova kaymakamlığı tarafından "Gökevi Uzay Çadırı ve teleskop ile gece ay ve yıldızların izlenimi" projesi hayata geçirildi.

İlk etapta üç gün sürecek olan etkinlikte gündüz güneş, gece ise ay ve gezegenleri izleme imkanını sunuluyor. Etkinlik hakkında açıklama yapan Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, "Bu alanda TUBİTAK Ulusal Gözlemevi ve Doğu Anadolu Gözlemevi projeleriyle çok ciddi yol kat etti. Biz de bu amaçla bir farkındalık oluşturmak istedik. Salda'nın da ilçemizde bulunması bizim için büyük bir şans. NASA'nın 2020'de Salda ile Mars'taki bir göl çanağına benzerliğini söylemesiyle Salda burada birçok uzay çalışmasına eşlik edecek. Şuanda bulunduğumuz bölgeye bir bilim merkezi kuracak. Biz bu merkez kurulmadan önce ilçe halkı ve gençleri olarak 'hazırız' demek istedik, en azından bu çalışmalar başlamadan önce ilçede astronomi ve uzay bilimlerinde herkesin bilgi sahibi olmasını, farkındalık oluşturmak istedik" dedi. Salda'ya dışarıdan ziyaretçiler de, etkinliğin çok iyi olduğunu ve bölgeyi çok beğendiklerini belirtiler. - BURDUR