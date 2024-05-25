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Salda Gölü çevresine 7 kızıl geyik daha bırakıldı

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DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Salda Gölü çevresine 7 kızıl geyik daha bırakıldı. Toplamda 5'i erkek 23 kızıl geyiğin bırakıldığı Eşeler Yaylası'nda popülasyonun artması hedefleniyor.

Salda Gölü kenarına 7 kızıl geyik daha bırakıldı

Toplamda 5'i erkek 23 kızıl geyiğin bırakıldığı Eşeler Yaylası'nda popülasyonun artması hedefleniyor

BURDUR - DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Salda Gölü çevresine 7 kızıl geyik daha bırakıldı. Daha önce bırakılan 16 kızıl geyik ile birlikte toplamda 23 kızıl geyik bırakılmış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen kızıl geyikler doğaya salınıyor.

Daha önce Bursa ve Eskişehir'den getirilen 3 erkek 13 dişi toplam 16 kızıl geyiğin salındığı Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafında bulunan Eşeler Yaylası'na dün gece saatlerinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 2 erkek 5 dişi kızıl geyik daha salındı. Böylelikle bölgeye salınan kızıl geyik sayısı 23'e yükseldi. Eşeler yaylasına bırakılan geyikler hoplaya hoplaya gecenin karanlığında doğal yaşam alanlarına doğru koşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Geyiklerin bölgeye hızlı adapte oldukları görülürken, hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaları ve Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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