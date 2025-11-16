Haberler

Sakurajima Yanardağı'nda Patlama: Küller 4.400 Metreye Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, küllerin 4.400 metreye kadar yükseldiği bildirildi. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, çevredeki binalarda hasar tespit edilmedi. Patlama sonrası duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetlerin sürdüğü aktarılarak, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama

Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.