Haberler

Sakurajima Yanardağı Faaliyete Geçti: Kül Bulutları 4.400 Metre Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Kagoshima vilayetindeki Sakurajima Yanardağı, pazar günü 4.400 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarıyla faaliyete geçti. Patlama sonrası yaralanma veya hasar bildirilmezken, yanardağ çevresinde kül yağışı uyarısı yapıldı.

TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima vilayetinde bulunan Sakurajima Yanardağı pazar günü faaliyete geçti. Sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada, yanardağın zirvesinden 4.400 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutları yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Minamidake kraterinde yerel saatle 00.57'de gerçekleşen patlamayla birlikte yanardağın 18 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 4.000 metrenin üzerine kül ve duman bulutu püskürttüğü bildirildi. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma veya hasar rapor edilmedi.

Ajans yanardağdaki patlamaların sürdüğünü belirterek Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki vilayetlerinin bazı kesimleri için kül yağışı uyarısı yayımladı.

Meteoroloji yetkilileri, 5 birimlik ölçekte volkanik aktivite alarm seviyesini 3'te tutarken, dağ ve çevresine yaklaşılmasını yasakladı.

Kyushu'nun güneyindeki Kagoshima Körfezi'nde bulunan Sakurajima, ülkenin güneybatısındaki ana adada yer alan üç zirveli aktif bir bileşik volkan.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.