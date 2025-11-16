Sakurajima Yanardağı Faaliyete Geçti: Kül Bulutları 4.400 Metre Yükseldi

TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima vilayetinde bulunan Sakurajima Yanardağı pazar günü faaliyete geçti. Sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada, yanardağın zirvesinden 4.400 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutları yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Minamidake kraterinde yerel saatle 00.57'de gerçekleşen patlamayla birlikte yanardağın 18 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 4.000 metrenin üzerine kül ve duman bulutu püskürttüğü bildirildi. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma veya hasar rapor edilmedi.

Ajans yanardağdaki patlamaların sürdüğünü belirterek Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki vilayetlerinin bazı kesimleri için kül yağışı uyarısı yayımladı.

Meteoroloji yetkilileri, 5 birimlik ölçekte volkanik aktivite alarm seviyesini 3'te tutarken, dağ ve çevresine yaklaşılmasını yasakladı.

Kyushu'nun güneyindeki Kagoshima Körfezi'nde bulunan Sakurajima, ülkenin güneybatısındaki ana adada yer alan üç zirveli aktif bir bileşik volkan.