Üye Girişi
Haberler

Saklıkent Kanyonu'nda Yaz Sıcaklarına Serinlik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerini yaklaşık 5 derecelik suyuyla serinletiyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda, bunaltıcı yaz sıcağının etkisinden kurtuluyor. Bazı ziyaretçiler, kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerini yaklaşık 5 derecelik suyuyla serinletiyor.

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyonun girişine, yaklaşık 200 metrelik köprüyle ulaşılıyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda, bunaltıcı yaz sıcağının etkisinden kurtuluyor.

Bazı ziyaretçiler, kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor.

Yazın günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Eşiyle tatil için Kütahya'dan gelen Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "Herkese tavsiye ediyorum. Burası çok güzel. Gelip görülmesi gereken bir yer. Hava çok sıcak ancak suyun soğukluğu havanın sıcaklığını hiç hissettirmiyor." dedi.

İstanbul'dan gelen ve suda serinleyen gemi kaptanı Zekeriya Öztemur da "Su çok güzel. Herkesin gelip görmesini isterim. Gerçekten serinletici buz gibi bir su. İlk başta girildiğinde üşütüyor ama girdiniz zaman çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan ailesiyle gelen Mustafa Köse ise kanyonun suyuyla sıcak havada çok serinlediklerini belirtti.

İç Anadolu'ya göre bölgenin sıcak olduğunu dile getiren Köse, "Bir an önce kendimizi serin sulara atmak istiyoruz ama bu suya da fazla dayanamıyoruz. Yarım dakika durup tekrar çıkıyoruz ama çok güzel herkese tavsiye diyoruz." dedi.

Eşi Hediye Köse de Saklıkent Kanyonu'nu çok beğendiğini ve muhteşem bir doğası olduğunu anlattı.

İstanbul'da bir sağlık kuruluşunda çalışan Mete Küçük de tatili güzel değerlendirmek için ailesiyle Muğla'ya geldiğini ifade ederek, "Bu doğa harikasını ilk defa görüyoruz. Dedikleri kadar şifalı ve insanlara faydalı olan bu ülkenin güzel sularından yararlanmak gerekiyor. Bu ülke güzel. Ülkemizi sevelim. Bu suyun kan dolaşımını hızlandırdığına da eminim. Herkese tavsiye diyorum." diye konuştu.

Eşiyle serin sularda yürüyen Mustafa Okşak da bölgede yaşadıklarını, sık sık kanyonda serinlediklerini ve misafirlerini gezdirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer Saklıkent Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title