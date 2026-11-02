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Sakız Adası'nda havalimanı 4 ay kapanınca hastaların İzmir'e gitmesi gündeme geldi

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Sakız Adası'ndaki havalimanı 15 Kasım-15 Mart'ta 4 ay kapalı kalacak; bu, hastaların Türkiye'ye taşınma olasılığını gündeme getirdi. Sakız Adası Hastanesi Çalışanları Birliği üyesi Yorgos Kuçodontis, çaresiz kalırlarsa hastaların İzmir'e gitmesi için anlaşacaklarını söyledi.

Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'nda havalimanının 4 ay boyunca kapalı kalacak olması hastaların Türkiye'ye taşınma olasılığını gündeme taşıdı.

Yunan Documento gazetesine konuşan Sakız Adası Hastanesi Çalışanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yorgos Kuçodontis, Ada'daki havalimanının altyapı çalışmaları gerekçesiyle 4 aylığına kapatılma kararının sağlık hizmetleri üzerindeki olası etkilerini dile getirdi.

Kuçodontis, "Çaresiz kalırsak, karşıya İzmir'e gideceğiz ve hastaların oraya gitmesi için anlaşacağız. Yunan devleti üstesinden gelemiyorsa, biz hastalarımızın hayatlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz." dedi.

Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçilip, İzmir'den Atina'ya uçakla gidilmesine yönelik ulaşım seçeneklerinin de gündeme geldiğini aktaran Kuçodontis, "Birinin çocuğu hastalanacak ve uçak çalışmayacak olursa, çocuğunu burada mı bırakacak? Karşıya geçecek. Bunun tartışması bile olmaz." diye konuştu.

Yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Sakız Ulusal Havalimanı'nın 15 Kasım-15 Mart döneminde kapalı olması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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