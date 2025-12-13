Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 13. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, deplasmanda Ankara temsilcisi Ptt'yi 3-2 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maça iyi başlayan Sakarya Voleybol, ilk seti 21-25 önde kapattı. İkinci seti ev sahibi ekip PTT 25-20, üçüncü seti Sakarya Voleybol 21-25 önde bitirdi. Dördüncü seti de 25-22'lik skorla ev sahibinin alması sonucu karşılaşma 5. sete uzadı. "Tie-break" setini Sakarya Voleybol 12-15 önde bitirerek karşılaşmanın galibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, ilk yarının en zor maçını kazandıklarını belirterek, "Ankara'da, PTT gibi güçlü bir rakibe karşı tie-break oynamak kolay değil. Kızlarımız büyük karakter gösterdi. Bu galibiyet Sakarya tarihine yazılır. Takımımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başantrenör İdris Demir de maç boyunca oyunun içinde kaldıklarını vurgulayarak, "Zor anlar yaşadık ama paniğe kapılmadık. Tie-break setinde takımım ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu galibiyet, ilk yarının emeğinin karşılığıdır." açıklamasında bulundu.