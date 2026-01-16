Haberler

Sakarya merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama

Sakarya merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar ve fuhuş yaptıran kişiler gözaltına alındı.

SAKARYA merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında yabancı uyruklu kadınlar ile kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

