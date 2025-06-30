Sakarya ve Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altında

Sakarya ve Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altında
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, Bilecik'e sıçrayarak büyük bir alanda hasara yol açtı. 3. günde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet ERDEM-Ardacan UZUN/TARAKLI ( Sakarya ), SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkileyen yangında Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bilecik'te bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın dün kontrol altına alındı. Zaman zaman alevlenen yangına ekipler anında müdahale ediyor.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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