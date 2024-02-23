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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den Berat Kandili Mesajı

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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kandil gecelerinin önemine vurgu yaptı ve tüm dünyanın zulme karşı tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karadeniz mesajında, kandil gecelerinin; milli ve manevi değerlerin her zaman ön planda tutulduğu, insanların birbirlerine yaklaştırıldığı, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı önemli zaman dilimi olduğunu belirtti.

Son zamanlarda Müslüman coğrafyalarda yaşanan ve özellikle Filistin'de zulme, katliama ve soykırıma dönüşen vahşetin bir an önce son bulmasını dileyerek, tüm dünyanın bu cani ve kabul edilemez zihniyete karşı harekete geçerek haklı bir tepki göstermesi ve karşısında durması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Barış ve sevgi içerisinde kardeşlik duygularıyla yaşanmasını dilediğimiz, Cenabımevla'ya arz edilecek ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacak, umudu ve huzuru müjdeleyen bu aylar; ailemize, vatanımıza ve en önemlisi kendimize, bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız için çok büyük bir fırsattır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeli, büyüklerimizin ve dostlarımızın kandillerini tebrik ederek, hayır dualarını mutlaka almalıyız."

Karadeniz, tüm vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayarak, gecenin tüm dünya Müslümanları arasındaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olması temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

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