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Rahmi Doğan Sakarya Valiliğine Atandı ve Görevine Başladı

Rahmi Doğan Sakarya Valiliğine Atandı ve Görevine Başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan, göreve başladı. Belediye başkanları ve yetkililer tarafından karşılanan Doğan, Sakarya'nın potansiyelini öne çıkararak halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı. Öprevious vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür eden Doğan, sanayi ve ticaretin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan, görevine başladı.

Doğan, Valiliğe gelişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, vali yardımcıları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Vali Doğan, makamında yaptığı açıklamada, bugün görevine başladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Sakarya'nın potansiyelini bildiğini aktaran Doğan, "Sakarya sanayisi, tarımı, turizmi ve ticareti ile Türkiye için çok önemli ve kritik noktadadır. Biz de bu kapsamda gerekli çalışmaları yapacağız, gayretle çalışacağız." dedi.

Doğan, bu süreçte milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, sanayi ve ticaret odaları, muhtarlar ve en önemlisi halkla iç içe olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok makamda oturmayı seven bir yapım yok, dışarıda genelde arazide olurum. Çıkarım, OSB'leri, sanayi kuruluşlarını dolaşırım. Elbette zaman zaman makamda da toplantılar, değerlendirmeler yapılacaktır ama ben alan adamıyımdır. Alanda çalışırım, koştururum.

Buradan benden önceki Valimiz Yaşar Karadeniz abiye şükranlarımı sunuyorum, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Sakaryalı hemşehrilerime de buradan saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün 'bismillah' dedik, başladık inşallah. Bundan sonra halkımızla da zaman zaman bir araya gelerek onlarla tanışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Vali Doğan, daha sonra vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

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