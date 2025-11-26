Sakarya Üniversitesi'nde Sınavsız Atama İptal Edildi

(SAKARYA) - Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) açtığı davada, Sakarya Üniversitesi'nde herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmadan şube müdürlüğü atamasını iptal etti.

Üniversite İdari Personel Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi'ndeki sınavsız şube müdürlüğü atamasının iptali istemiyle açtığı davada, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, üniversite yönetiminin dosyanın duruşmalı incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

ÜNİPERSEN'in duruşmaya sendika avukatları ve Sendika Genel Merkez Yöneticileriyle bizzat katıldığı davada, mahkemenin nihai kararını açıklayarak, atamayı iptal ettiği bildirildi.

Sendikanın açıklamasında, bu kararın, "Rektör ne derse o olur" döneminin artık sona erdiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Mahkemenin, Enstitü Sekreterliği görevinden sınavsız şekilde şube müdürlüğüne geçişin, mevzuata aykırı olduğunu belirterek, işlemi hukuka uygun bulmadığı kaydedildi. Kararda, şube müdürlüğü kadrosunun görevde yükselme kapsamındaki bir unvan olduğu, bu nedenle yazılı ve sözlü sınav şartının ortadan kaldırılamayacağı ifade edildi.

Kararda ayrıca, bazı üniversitelerde uzun süredir uygulanan "önce kısa süreli üst göreve atama, ardından sınavsız müdürlük geçişi" yönteminin, yönetmeliklerin amacıyla bağdaşmadığına dikkat çekildi. Bu yöntemin istisna olmaktan çıkarılarak yaygın bir uygulama haline getirilmesinin, üniversitelerde liyakat, eşitlik ve kurumsal güven açısından ciddi sakıncalar doğurduğu vurgulandı.

Sayıştay raporlarında da benzer uygunsuz atamaların ve sınavsız görevlendirmelerin sıkça tespit edildiğine işaret eden sendika, bu durumun yükseköğretim kurumlarında sistematik bir sorun haline geldiğini belirtti. Raporlarda, özellikle görevde yükselme sınavı yapılmadan gerçekleştirilen müdürlük ve benzeri kadro atamalarının, hukuki altyapıdan yoksun olduğu ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını engellediği yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı.

"Susmayız, görmezden gelmeyiz, geri adım atmayız"

ÜNİPERSEN'in açıklamasında,"Hangi üniversitede olursa olsun hülle atamalara geçit vermeyeceğiz. Alın teriyle yükselmek isteyenlerin hakkını savunacağız. Torpil veya yakınlık ilişkileriyle oluşturulan kadroların karşısında duracak, gereken her yerde yargı yoluna başvuracağız. Susmayız, görmezden gelmeyiz, geri adım atmayız" denildi.

Verilen kararın, yalnızca Sakarya Üniversitesi'yle sınırlı olmadığı; tüm üniversitelerde liyakat ilkesinin güçlendirilmesi, sınavsız ve kapalı devre atamaların sona erdirilmesi ve görevde yükselme süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşturulması açısından kritik bir eşik oluşturduğu vurgulandı.