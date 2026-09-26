Sakarya Serdivan'da restoranda çıkan yangında alevler tüm binayı sardı

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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı