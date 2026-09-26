Haberler

Sakarya Serdivan'da restoranda çıkan yangında alevler tüm binayı sardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Serdivan'da restoranda çıkan yangında alevler tüm binayı sardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Yapay zekayı kullanıp banka soydular! Milyonlarca Euro buhar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

MasterChef'te korku dolu anlar! İlk müdahale Mehmet Şef'ten geldi
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi