Haberler

Sakarya sahillerinde bir haftada 14 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15-23 Haziran tarihleri arasında Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 14 kişiyi kurtardı. Ayrıca kaybolan 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 14 kişiyi kurtardı.

Deniz sezonunun açılmasıyla Sakarya sahillerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 15-23 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren 14 vatandaşı kurtardı.

Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 4 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı

Türk taraftarlara yaptığına bakar mısınız
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? Hacıosmanoğlu şikayet etti