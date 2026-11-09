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Sakarya protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Sakarya'da protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya'da protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin tarihine yön veren büyük lider olduğunu, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek tarihin en önemli dönüm noktalarından birine imza attığını belirtti.

Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin gelecek nesillere yol göstermeye devam edeceğini aktaran Çelik, "Zorlu şartlarda verilen kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, onun milletine duyduğu güvenin ve ileri görüşlülüğünün en büyük eseridir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirası korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine öncülük ettiğini, işgal altındaki vatan topraklarının kurtuluşu için verilen Milli Mücadele'ye liderlik ettiğini aktararak, milletin azmi, kararlılığı ve fedakarlığıyla yürütülen bu mücadelenin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını belirtti.

Cumhuriyet'i korumanın, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın, birlik ile beraberliği güçlendirmenin ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Tever, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Unutmamalıyız ki bu topraklar, büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle bizlere emanet edilmiştir. Bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli bir Türkiye olarak bırakmak en önemli görevlerimizden biridir."

Sakarya Baro Başkanı Serdar Özder ise Atatürk'ün aklın, bilimin, hukukun ve çağdaş hayatın kapılarını araladığını belirterek, Atatürk'ün açtığı yolda ve gösterdiği hedeflere yürümeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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