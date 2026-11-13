Sakarya Pamukova'da yalakta keyif yapan ayı fotokapanla görüntülendi

Sakarya Pamukova'da yalakta keyif yapan ayı fotokapanla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda bir ayının yalak içinde keyif yaptığı anlar fotokapanla kaydedildi. Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene'nin yaban hayatını görüntülemek için yerleştirdiği fotokapanlar, ayının su dolu yalakta geçirdiği keyifli anları ortaya çıkardı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda bir ayının yalak içerisinde keyif yaptığı anlar, fotokapanla kayda alındı.
Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene tarafından yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ilçenin çeşitli noktalarına fotokapanlar konuldu.
Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı.
Bölgede suyla dolu yalağın içine giren ayının keyifli anları da fotokapanla kaydedildi.
Kaynak: AA