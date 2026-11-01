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Sakarya Pamukova'da ormanda mantar toplayan 67 yaşındaki kişiyi ayı yaraladı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanda mantar toplayan 67 yaşındaki kişi, ayının saldırısına uğrayarak el, boyun ve başından yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kişi, Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanda ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkisindeki ormanlık alanda mantar toplayan R.E. (67), karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan R.E, el, boyun ve başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan R.E, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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