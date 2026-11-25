Sakarya Pamukova'da karşıya geçmeye çalışan kişiye tır çarptı, kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde D-650 kara yolu Bilecik istikameti ilçe girişi mevkisinde tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Yaralanan kişi, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti ilçe girişi mevkisinde gece saatlerinde M.K. idaresindeki 37 PD 480 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye çarptı.
Kazada S.Y. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA