Sakarya'da heyelan meydana geldi
Taraklı ilçesinde aralıksız devam eden yağışlar sonrasında Tuzla Mahallesi'nde heyelan oluştu. Bölgedeki bazı evlerin yakınında meydana gelen heyelanda, zeminde yer yer 1 metreyi aşan çökmeler oluştu, ancak evlerde hasar olmadı. Jandarma ve belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelere devam ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.

İlçede yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağışların ardından Tuzla Mahallesi Emrahlar Sokak'ta heyelan oluştu.

Bazı evlerin yakınında meydana gelen heyelanda, zeminde yer yer 1 metreyi aşan çökmeler oluştu, evlerde herhangi hasar oluşmadı.

Heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ve belediye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
