Sakarya'da heyelan meydana geldi
Taraklı ilçesinde aralıksız devam eden yağışlar sonrasında Tuzla Mahallesi'nde heyelan oluştu. Bölgedeki bazı evlerin yakınında meydana gelen heyelanda, zeminde yer yer 1 metreyi aşan çökmeler oluştu, ancak evlerde hasar olmadı. Jandarma ve belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelere devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel