Haberler

Sakarya'nın İl Oluşunun 71. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, şehrin tarihindeki önemine ve geleceğe olan katkısına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da bu özel günde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Sakarya'nın il oluşunun 71. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, tarih boyunca yolların kesiştiği ve gönüllerin birleştiği Sakarya'nın kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın stratejik konumu, çalışkan insanı, sanayisi ve tarımıyla "Türkiye Yüzyılı"nın yükselişine değer kattığını aktaran Doğan, "Kültürü, irfanı ve üreten eliyle Sakarya'mız, dün olduğu gibi bugün de geleceğe umut taşımaya, ülkemize güç katmaya devam etmektedir. İl oluşunun yıl dönümünde, şehrimizi emekleriyle büyüten tüm hemşehrilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Huzurun, dayanışmanın ve kardeşliğin bu mümtaz şehrinde daha nice yıllara kavuşmayı diliyorum. Güzel şehrimizin 71. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın il oluşunun 71. yılını kutladı.

Alemdar, mesajında, "Sakarya'mızın il oluşunun 71. yılı kutlu olsun. Dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir hedefiyle, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur coğrafyası Sakarya'mızın il oluşunun 71. yılı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.