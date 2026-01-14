Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve bazı riskli bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, riskli bölge olarak belirtilen Taşyatak İlkokulu, Şehit İhsan Ünlütürk İlkokulu ve Ortaokulu, Dedeler İlkokulu, Yörükyeri İlkokulu, Taşağıl İlkokulu ile Ortaokulu'ndaki tüm öğrenciler için de eğitime ara verildiği kaydedildi.

