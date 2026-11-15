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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sitenin alanında silahlı saldırıya uğrayan iki kişi bacaklarından yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, yaralılardan birinin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Yağcılar Mahallesi 1423. sokakta bulunan bir sitenin alanında B.N.D (27) ile E.Ç (19) silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan B.N.D ve E.Ç sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, B.N.D'nin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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