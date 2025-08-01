Sakarya Nehrinde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, akrabasıyla nehir kenarına gelen 22 yaşındaki G.S. akıntıya kapılarak kayboldu. Polis, sağlık ve AFAD ekipleri, genci bulmak için arama çalışmalarına başladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, akrabasıyla Sakarya Nehri kenarına gelen G.S'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunuldu.
Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirdi.
G.S'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Nehre düştüğü değerlendirilen genci bulmak için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel