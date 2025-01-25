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Sakarya Nehri'nde Kayıp Genç Adamın Cesedi Bulundu

Sakarya Nehri'nde Kayıp Genç Adamın Cesedi Bulundu
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Sakarya Nehri'nde bir balıkçı tarafından cesedi bulunan 24 yaşındaki Evliya Kayış, kayıp ihbarından sonra sudan çıkarıldı. Olayla ilgili yapılan incelemeler devam ediyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisinde balıkçı Bayram D, nehirde ağlarına cesedin takıldığını fark etti.

Bayram D'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla cesedi sudan çıkardı.

İncelemede, cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi.

Gece evden ayrılan Kayış'ın dönmemesi üzerine, babasının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kayış'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Bayram D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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