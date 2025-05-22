'Nehirde çırpınan birini gördüm' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldi. Vatandaş, Sakarya Nehri'nde bir kişinin çırpınırken gördüğünü ihbar etti.

KIYIDA TELEFON SUDA CÜZDAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda kıyıda bir cep telefonu, suda ise içinde B.T.'ye (35) ait kimlik olan cüzdan bulundu. B.T.'nin Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi.

ŞAHSA ULAŞILAMADI

B.T.'ye ulaşılamazken, nehirde yapılan aramalarda da herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.