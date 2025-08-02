Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde dün Sakarya Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Görkem Sapmaz (22)'ı arama çalışmaları 2. gününde de devam ediyor.

Olay, 1 Ağustos tarihinde Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Görkem Sapmaz, serinlemek amacıyla girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce nehir kenarında yapılan ilk incelemelerde Görkem Sapmaz'a ait cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu. Bunun üzerine Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışmaları başlattı. Hava kararmasının ardından çalışmalara sabah havanın aydınlanması ile devam edildi.

ÇALIŞMALAR 2'NCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ve AFAD ekipleri çalışmalarına devam ederken sabah 8.30 sularında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de 22 yaşındaki genci bulmak için nehirdeki çalışmalara dahil oldu.

Görkem Sapmaz'dan haber alamayan ailesi ve yakınları ise olayın yaşandığı bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

HABER: İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya),