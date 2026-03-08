Haberler

Sakarya merkezli 19 ilde usulsüz satılan 658 motosiklet ele geçirildi
Sakarya merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda motor hacmi usulsüz değiştirilen 658 motosiklet ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'ya il dışından getirilerek trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve muayeneden muaf olan ve 50cc olarak faturalandırılan motosikletlerin, silindir hacminin çeşitli aparat ve kitler takılarak usulsüz bir şekilde yükseltildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında Sakarya'da usulsüz işlem yaptığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 kartuş ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlem yapıldığı tespit edilen 658 motosiklet ise Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Bitlis, Zonguldak, Ordu, Balıkesir, Antalya, Amasya, Aksaray, Adıyaman ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından, 3'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 zanlı ise tutuklandı.

