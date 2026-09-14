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Sakarya merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Sakarya merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Sakarya merkezli 6 ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 6 ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.

Sakarya, İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de belirlenen 13 adrese, özel harekat destekli 120 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar S.Y, D.K, O.T.K, Ö.B, K.Ö, M.A.Z. ve A.Ş. yakalandı.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 100 fişek, 15 kartuş, 7 cep telefonu ve nitelikli yağma kapsamında değerlendirilen evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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