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Sakarya merkezli 3 ilde operasyonda 7 eylemi yapmadan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Sakarya merkezli operasyon kapsamında Sakarya, İstanbul ve Bursa'da 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 2 kuyumcunun gasbedilmesi ile 4 iş yerine ve 1 kişiye yönelik silahlı eylem dahil 7 farklı eylemi gerçekleştirmeden yakalandığı belirlendi.

Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda Z.K. (60), İ.B. (27) ile E.Ö. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, farklı illerde 2 kuyumcunun polis süsü verilmek suretiyle silahla gasbedilmesi ile 4 iş yerine ve 1 kişiye yönelik silahlı eylem olmak üzere 7 farklı eylemi gerçekleştirmeden yakalandıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin farklı illerde 7 iş yerine yönelik kurşunlanma ve kundaklama şeklinde gerçekleşen eylemlerle bağlantılı oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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