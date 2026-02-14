Haberler

Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi

Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi
Güncelleme:
Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası bal yarışmasında coğrafi işaretli kestane balıyla birincilik ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyor. Mustafa Ör, Sakarya'daki balların birinci sınıf kalitede olduğunu belirtti.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, tescilli kestane balının Azerbaycan'daki uluslararası yarışmada birinci seçilmesinin gururunu yaşıyor.

Azerbaycan Peşekar Arıcılar Birliğince 21-25 Ocak'ta Bakü'de düzenlenen 11. Arıcılık Konferansı kapsamında bal yarışması yapıldı. İki kategoride düzenlenen yarışmaya, "Yabancı Ülkelerin Balları (Türkiye)" kategorisinde 27 bal gönderildi.

Yarışmada, Sakarya Arıcılar Birliğince gönderilen coğrafi işaretli "Çamdağı Kestane Balı" aroma, kıvam, renk, tat, koku, polen ve laboratuvar değerleri incelenen ballar arasında jüri üyelerinden tam not alarak birinci seçildi.

"Sakarya'daki ballar birinci sınıf kalitede"

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, yarışmaya Sakarya'dan yayla, kestane, çam ve çiçek balı götürdüklerini söyledi.

Yarışmada, coğrafi tescilli kestane balının birincilik ödülü almasından gurur duyduklarını belirten Ör, başarıyı tüm Sakaryalı arıcılara armağan ettiklerini kaydetti.

Ör, yarışmada Rusya'daki Tadımcılar ve Analizciler Derneğinden ve farklı ülkelerden yetkili 9 jüri üyesinin yer aldığını aktararak, incelemelerde bazı balların tahlilden geçemeyerek elendiğini ifade etti.

Sakarya'daki balların "birinci sınıf" kalitede olduğunu söyleyen Ör, Azerice ve İngilizce birincilik sertifikası aldıklarını dile getirdi.

Ör, ödül alan kestane balının özelliklerinden bahsederek, "Sakarya'nın çevresi ormanlarla kaplı. Bu ormanlar da kestaneyle dolu. Ihlamur ve orman gülü de var. Ağırlıklı olarak kestane ağacı. Kestaneden yoğun şekilde bal üretiyoruz. Bölgemize has tat ve koku var. Yarışmada aynı kategoride üçüncü olan İstanbul'u ve ikinci olan Rize'yi de tebrik ediyorum. Dereceye gireceğimiz konusunda içimde bir his vardı. Sakarya'nın birinci olduğunu açıkladılar. Merkez birliğimiz ve üyelerimizle gururla paylaştık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
