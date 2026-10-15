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Sakarya Karasu Karanlıkdere'de sel suları bir evi yıktı, 3 ev hasar gördü

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Sakarya Karasu Karanlıkdere'de sel suları bir evi yıktı, 3 ev hasar gördü
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Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi’nde gece saatlerinde sel suları nedeniyle bir ev yıkıldı, 3 ev hasar gördü. Ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı, Dursun Öksüz ise can kaybı olmadığını ancak evlerinin yıkıldığını söyledi.

SEL SULARI EVİ YIKTI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde gece saatlerinde sel suları nedeniyle bir ev yıkılırken, 3 ev hasar gördü. Ekipler bölgede iş makineleri ile çalışma başlattı. Sel nedeniyle çok korktuğunu belirten Dursun Öksüz, "Çok büyük afetle karşı karşıya kaldık. Çok korktuk. Çok şükürler olsun bir can kaybımız olmadı fakat işte evimiz yıkıldı. İçler acısı bir durum var köyümüzde, mahallemizde. Evlerde de su varmış. İçinde de kullanılamayacak halde şu an. Gidiş yok zaten evlere. Onlar da çok yakınımızın evleri. Durum gerçekten çok kötü" dedi.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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